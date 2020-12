Celebrata nell'aeroporto militare la ricorrenza della Madonna di Loreto

Un particolare rapporto quello tra l'Aeronautica Militare e Alghero, e la Sardegna intera, che ogni anno, in occasione della solennità della Patrona dell'Arma, si rinnova e si rafforza. Una celebrazione ancora più toccante quest'anno, in quanto da un secolo esatto la Madonna di Loreto è patrona dell’Aeronautica Militare e protettrice di tutti gli aviatori. "Pur trovandomi a Cagliari, stamane ho deciso di partecipare alla Santa Messa celebrata in onore della Vergine Lauretana presso l'aeroporto Militare di Fertilia, un luogo a cui sono fortemente legato" - dichiara il Presidente Pais - "Non potevo essere altrove, insieme a tante persone dell'Aeronautica militare e agli amici della sezione di Alghero dell'Associazione dell'Arma, che considero come una famiglia".





"Sopratutto in questo anno nefasto, sento ancora più significativo rivolgere la nostra preghiera alla Beata Vergine" - continua Pais, e conclude - "E' stata una celebrazione semplice, senza le cerimonie tipiche dei protocolli militari, ma con la consapevolezza che il miglior modo per onorare la Santa Patrona sia quello di compiere il proprio dovere, con senso di responsabilità e rigore, sempre al servizio della nostra Nazione, della Sardegna e dei sardi".

Anche quest'anno il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais ha partecipato alla Santa Messa celebrata in onore della Vergine Lauretana presso l'aeroporto Militare di Fertilia. Alla cerimonia era presente in rappresentanza del Comune di Alghero la vice sindaco Giovanna Caria.