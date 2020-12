Santa Teresa di Gallura: droga offerta a minorenni - I carabinieri smascherano un coffe shop

I ragazzi uscivano da quella casa in una condizione psico fisica di manifesta alterazione al punto che spesso non riuscivano a rispondere alle domande che ponevano loro i carabinieri. Nell'indagine sono finiti anche numerosi quindicenni. I militari sottolineano che l'operazione è andata a buon fine anche per la fattiva collaborazione delle famiglie dei ragazzi. L'operazione si è conclusa con l'arresto di tre nord africani, uno dei quali con precedenti specifici.





La procedura era semplice : i minori contattavano lo spacciatore e avuta conferma della disponibilità dello stupefacente raggiungevano l'abitazione in questione nella quale trovavano gli spinelli già confezionati. Così si fermavano per consumarli a pagamento ma spesso ne ricevevano in omaggio. Una sorta di promozione per l'avviamento alla dipendenza. La perquisizione domiciliare eseguita dai militari ha consentito il ritrovamento di 8,1 grammmi di marijuana, 4,6 di morfina, materiale per il consumo e il confezionamento e 450 euro in banconote di vario taglio.

Ci sono volute diverse giornate di appostamenti, di controlli e pedinamenti, ma alla fine di Carabinieri di Santa Teresa di Gallura sono riusciti a portare alla luce una vera e propria scuola di avviamento alla tossicodipendenza. I militari hanno individuato una abitazione dove si vendeva droga soprattutto ai giovanissimi che avevano la possibilità di consumarla sul posto, lontani da occhi indiscreti e in una condizione quindi "protetta".