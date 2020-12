L'Enel sia concreta nel Sulcis e nel Nord Ovest Sardegna

Poiché ci troverebbero pronti ne dal punto di vista tecnologico e neanche per quel che riguarda quello infrastrutturale. Non solo, vogliamo soffermarci alle intenzioni palesate da Enel, che adesso devono tramutarsi in ben altro che dichiarate intenzioni. "Sino ad oggi, non erano previsti da parte di Enel investimenti per il Sulcis, poiché non vi erano condizioni industriali che potessero permettere progettualità o investimenti per il futuro in assenza del gas. Situazione che pesava come un macigno, sul futuro degli oltre 160 Lavoratori interni della centrale Grazia Deledda e sulle loro famiglie, ma anche su qualche centinaio di persone dell’indotto.





Facendo così aleggiare sul Portovesme il presagio su una nuova crisi occupazionale, in un territorio dove la mano della disoccupazione è andata giù pesante negli ultimi anni. Quando una multinazionale come Enel, annuncia al MISE, che non vi sono le condizioni industriali per avviare progettualità…nei pensieri dei Lavoratori era quasi certo il loro futuro e per il posto di lavoro.





Alla luce, di questi ultimi elementi di novità, crediamo come parte sociale, che si debba procedere a passo spedito, non solo per l’industria che verrà, che è cosa buona e giusta, ma anche per salvaguardare quella che al momento resiste in Sardegna e in questo caso nel Sulcis. Oltre a dotarci di una infrastruttura necessaria per la rete sarda e per i Sardi.





“Ora ci aspettiamo da Enel, - conclude il sindacalista - che presenti con celerità progettualità per la riconversione a gas della centrale, mentre invitiamo le istituzioni a dare priorità assoluta alle varie approvazioni e valutazioni autorizzative di qualsiasi tipo e grado. Alla Regione Sardegna spetta il ruolo di garante per la riuscita del progetto, partecipe e fare pressing se necessario, affinché si possano velocizzare tutte le tappe, solo così si scongiura l’ennesima crisi occupazionale e si garantisce ai Sardi un futuro più sicuro anche dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico."

"Apprendiamo dalle dichiarazioni dei responsabili Snam, delle future attivazioni dei rigassificatori previste entro la metà del 2024 sia a Portovesme che a Porto Torres." Lo afferma Franco Peana della Segreteria Regionale CISAL FederEnergia Sardegna che prosegue : Ciò conferma quanto affermato da CISAL FederEnergia, ancora una volta, riguardo a quanto siano ristrette le scadenze prefissate dai piani per decarbonizzazione e in relazione a quanto prescritto dal Pniec.