Tempio: la prontezza di un carabiniere toglie dai guai un anziano che si era smarrito

L'anziano era avvolto in una coperta per difendersi dal freddo pungente. Il carabinieri ha fermato l'anziano e ha immediatamente chiamato il 118. L'anziano, in evidente stato confusionale e incapace di trovare la via di casa, è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure dei suoi familiari, fino a quel momento completamente ignari di quanto era accaduto.

Un Carabiniere della stazione di Tempio Pausania, libero dal servizio, la notte scorsa ha effettuato un intervento che ha consentito di soccorrere un uomo anziano affetto da demenza senile. Il militare mentre tornava a casa dopo il turno di servizio ha notato un anziano che, evidentemente disorientato, vagava nel parco delle Rimembranze di Tempio.