Marijuana, bilancini e circa 1.500 euro: nei guai una coppia olbiese

L'esito della perquisizione personale e domiciliare ha portato alla luce 80 grammi di marijuana che erano custoditi in camera da letto, un bilancino di precisione e 1.420 euro a giudizio dei militari provenienti dallo spaccio. L'arresto dell'uomo è per spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciata anche la sua compagna di 47 anni, incensurata, in quanto nella disponibilità della droga. Il 36 enne si trova ora agli arresti domiciliari.

I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un uomo e denunciato la sua compagna. I provvedimenti sono scattati quando i militari si sono recati nella zona di via Bellini a Olbia e hanno proceduto al controllo di un 36enne già noto alle forze dell'ordine.