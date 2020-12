Trenta chili di marijuana in un capannone: tre arresti

Proseguendo nei controlli in un'altro ambiente, all'interno di un armadio, sono spuntati altri 18 sacchetti per complessivi 18 chili circa di marijuana. Le indagini portavano quindi alla individuazione dei proprietari della droga: 3 uomini rispettivamente di 27,49 e 40 anni, originari dell'oristanese e del cagliaritano ma residenti a Olbia.





Uno dei 3 era già noto alle forze dell'ordine mentre gli altri due erano dipendenti della falegnameria che agiscono all'insaputa del titolare, risultato completamente estraneo alla vicenda. I carabinieri procedevano successivamente a una perquisizione domiciliare del 27enne dove trovavano altri 4 sacchetti per oltre 2 chili di droga, un bilancino elettronico e 3.500 euro in contanti. Tutti e tre si trovano ora agli arresti domiciliari.

Il ritrovamento è avvenuto in maniera del tutto casuale in quanto i Carabinieri della stazione di Olbia e quello del nucleo operativo si erano recati sul posto a sostegno dei Vigili del Fuoco per l'incendio di una falegnameria avvenuto per ragioni accidentali. Ma una volta spente le fiamme i militari hanno effettuato un sovralluogo trovando una valigia che soltanto parzialmente era stata interessata dalle fiamme: all'interno c'erano circa 10 chili di marijuana suddivisa in 15 sacchetti.