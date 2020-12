Olmedo: distrutta da un incendio la Casa delle Farfalle

Il danno alla Butterfly house di Olmedo risulta particolarmente grave ed è al momento in corso la quantificazione. Inquantificabile invece la perdita dell'allevamento di farfalle che negli ultimi anni ha costituito un motivo di forte richiamo per turisti e un punto di riferimento didattico e ambientale per i ragazzi di molte scuole della Sardegna. Le fiamme sono state domate da alcune squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli ad Alghero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

E' stato probabilmente un corto circuito a provocare l'incendio che ha praticamente distrutto la Casa delle Farfalle di Olmedo. Le fiamme hanno inoltre seriamente danneggiato tutti gli altri impianti adiacenti nei quali si svolgeva attività di ristoro, accoglienza, servizi di piscina, sale per gli ospiti e ricevimento.