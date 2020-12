Sassari: si assegna il Premio Eugenio Maddalon

Il Premio di studio “Eugenio Maddalon” è riservato ai laureati magistrali dell'anno accademico 2019/2020 che con i loro elaborati abbiano dimostrato di saper sviluppare un progetto di agricoltura sostenibile in grado di armonizzare biodiversità, innovazione e produzione di qualità. A ciascuno dei due vincitori sarà assegnato un premio di mille euro ciascuno, alla memoria di Maddalon un politico e attivista che ha saputo interpretare i grandi cambiamenti dell’agricoltura sarda dall’ultimo dopoguerra ai giorni nostri.





In particolare, le tesi premiate dovranno dimostrare di aver affrontato con efficacia una delle seguenti tematiche: la cooperazione in ambito agricolo e agro-industriale; il ruolo del lavoro, del fattore imprenditoriale e della formazione nello sviluppo agricolo; produzione e valorizzazione dell'agricoltura di qualità; conoscenza, tecnologia e innovazione per un’agricoltura sostenibile.

Giovedì 10 dicembre alle 11.00, nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari (via De Nicola 1), verranno premiati i due neo laureati con la migliore tesi di Laurea Magistrale sui nuovi scenari dell’agricoltura in Sardegna, in linea con il pensiero dell’On. Eugenio Maddalon.