Alghero: l'albero di Natale scalda il cuore di tutta la città

Anche quest'anno quindi il simbolo del Natale di Alghero non mancherà di suscitare entusiasmo e approvazione. Il sindaco Mario Conoci: "Sappiamo che il nostro Natale sarà diverso, ma mi auguro, e vi auguro, che possa essere il più sereno possibile.N e abbiamo bisogno per ripartire e andare avanti guardando con ottimismo al futuro. "Gli addobbi, le decorazioni e le luci porteranno un po’ di calore per le vie della città, per questo ringrazio ancora i ragazzi e gli insegnanti del Liceo Artistico “Costantino” e il Maestro Tonino Serra per il regalo che anche quest’anno ci hanno fatto".





Foto copyright di Lorenzo Munzlinger









Bello, decisamente bello. L'addobbo natalizio a ridosso della torre di Porta Terra, con i suoi colori vivaci e forti, il rosso e l'oro, fa anche venire il buonumore. La composizione è talmente spettacolare che mette gioia, allegria, scalda il cuore e porta anche un messaggio di di speranza per tornare a quella normalità che il mostricciattolo cinese ha tolto a milioni di persone in tutto il mondo.