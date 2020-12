Maristella a rischio idrogeologico: lavori lasciati a metà

Lo sostiene in una Tonina Desogos, Presidente Comitato di borgata Maristella che aggiunge: "Gli interventi, parziali, posti in essere a suo tempo dal Comune per porre rimedio ai canali di scolo ostruiti, non sono stati risolutivi e ci troviamo ora in una situazione di preallarme che poteva essere certamente evitata.





La paura dei residenti cresce di ora in ora, è ancora ben vivo nella nostra mente il ricordo del fiume di acqua e fango che solo poco tempo fa ha invaso strade, piazze, case e cantine. Invitiamo l'Amministrazione Comunale a intervenire - conclude la nota - con urgenza portando a termine gli interventi iniziati 3 mesi fa e lasciati a metà."

"A causa delle piogge straordinarie che si stanno abbattendo sul nostro territorio e che proseguiranno nelle prossime ore, segnaliamo nuovamente al Comune di Alghero l'assoluta necessità di risolvere la situazione dei canali di scolo a Maristella prima che si verifichino ancora gli allagamenti che già ci hanno interessato a metà settembre".