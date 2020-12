Denunciati dalla Forestale 2 bracconieri in azione a Gutturu Mannu

I due, di professione operai specializzati, già pregiudicati per reati di bracconaggio, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per esercizio di caccia con mezzi non consentiti e in zona parco. Tale reato è punito con una sanzione di 12 mesi di reclusione.





Nel corso dell'operazione sono stati recuperati e sottoposti a sequestro circa 150 cavetti d'acciaio e 40 kg di carne di cinghiale catturato illegalmente. L'operazione si inquadra nell'obiettivo di tutela della biodiversità nelle aree protette, assegnato al Corpo Forestale dall’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis.

Il personale del Corpo Forestale - Stazione di Uta, in servizio antibracconaggio, ha sorpreso in due distinte località in agro di Capoterra e all’interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu, due bracconieri intenti a posare cavetti per la cattura di ungulati. Infatti la zona è densamente popolata da cervi e cinghiali.