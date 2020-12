Sei imprese sarde alla Borsa dell'Innovazione e dell’Alta Tecnologia

I settori produttivi coinvolti sono: biotech e salute; economia circolare, energie rinnovabili e ambiente; ICT; nuovi materiali e nanotecnologie; tecnologie per le smart cities. Anche quest’anno Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'Industria, ha promosso la partecipazione di una qualificata rappresentanza dell’isola, costituita da sei PMI e startup che proporranno il loro prodotti e servizi più innovativi: Agrenta, BPCOmedia, Athlos, IDPost, Joule 4.0 e Nurjana Technologies. Le loro proposte saranno sottoposte a 129 operatori internazionali collegati da 19 Paesi europei ed extraeuropei.





indirizzo https://biat- ita.it . BPCOmedia ha realizzato un sistema per l'individuazione e la previsione precoce dell'aggravamento in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ID Post propone una piattaforma Idpostbox per gestire facilmente, con un unico indirizzo postale digitale, le relazioni (comunicazioni, bollette, pagamenti) tra utenti e aziende. Joule 4.0 ha messo a punto due prodotti: Joule Platform, una piattaforma accessibile via web/app per il monitoraggio dei consumi energetici, e Scala, un dispositivo IoT con controllo vocale per il controllo del comfort ambientale e dei consumi elettrici. La Borsa rientra tra le iniziative del Piano Export Sud 2, il programma di promozione dell'internazionalizzazione e dell'innovazione delle imprese del Mezzogiorno, finanziato con fondi del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020.Maggiori informazioni sono disponibili nel sito ufficiale dell'evento, all'





BPCOmedia ha realizzato un sistema per l'individuazione e la previsione precoce dell’aggravamento in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ID Post propone una piattaforma Idpostbox per gestire facilmente, con un unico indirizzo postale digitale, le relazioni (comunicazioni, bollette, pagamenti) tra utenti e aziende. Joule 4.0 ha messo a punto due prodotti: Joule Platform, una piattaforma accessibile via web/app per il monitoraggio dei consumi energetici, e Scala, un dispositivo IoT con controllo vocale per il controllo del comfort ambientale e dei consumi elettrici.



Nurjana Technologies ha realizzato Newmos (Nurjana Earth Wildfire Monitoring Observation System), un servizio software in grado di elaborare i dati satellitari per il rilevamento tempestivo degli incendi boschivi e per la previsione del loro sviluppo.

Si terrà dal 9 all'11 dicembre, in modalità online, l'edizione 2020 della BIAT, la Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia organizzata da Agenzia ICE. Per tre giorni operatori italiani e internazionali avranno l'opportunità di assistere a conferenze e webinar e di partecipare a incontri bilaterali per stabilire rapporti commerciali, finanziari o di collaborazione tecnica.