Ozieri: ferisce il vicino di casa con un forcone

Obbligo disposto dal governo per le norme antivirus. Infine, sempre nello scorso fine settimana, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale hanno deferito in stato di libertà un ozierese di 25 anni trovato in possesso di 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri della stazione di Ozieri hanno denunciato per lesioni un disoccupato ozierese di 61 anni perchè durante una discussione con un vicino di casa lo ha colpito con un forcone procurandogli ferite fortunatamente lievi. Tra le attività degli ultimi giorni dei militari anche una sanzione a carico di un 24enne anch'egli di Ozieri, per aver violato l'obbligo di restare a casa tra le 22 e le 5 del mattino.