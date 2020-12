Sassari: festa di matrimonio in un circolo privato -La Polizia chiude l'attività

La festa è stata subito interrotta ed i partecipanti, in gran numero senza dispositivi di protezione individuale, una volta identificati sono stati invitati a lasciare il locale. In queste fasi non si sono registrate turbative di genere, in quanto gli astanti hanno provveduto a lasciare l’edificio senza creare problemi.





Nelle fasi del controllo è stato identificato il proprietario del locale che è stato convocato presso gli uffici della Questura dove gli sono stati notificati alcune sanzioni amministrative nonché la chiusura dell’attività con richiesta alla locale Prefettura di eventuali ulteriori determinazioni in merito, per la gravità dei fatti riscontrati. Sono comunque in corso ulteriori approfondimenti per l’emissione di ulteriori provvedimenti per la violazione della normativa relativa all’emergenza epidemiologica.

In particolare, nella giornata di sabato gli agenti della Polizia Amministrativa, della Sezione Volanti, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica sono intervenuti presso un circolo privato dove era in corso una festa di matrimonio di cittadini extracomunitari, a cui partecipava tra parenti ed amici, circa un centinaio di persone.