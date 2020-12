Il Coronavirus ha bloccato i concorsi: Aspal e Arpas hanno trovato una soluzione

“Si sta andando nella direzione giusta - afferma la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus – perché all’emergenza Covid , che ha bloccato tutte le procedure di reclutamento si aggiunge un’altra emergenza, quella del personale della Regione che sta andando in pensione con spaventosi vuoti in organico che vanno subito colmati (soprattutto per fronteggiare la pandemia su ogni fronte)”. “Dopo l’ARPAS è quindi urgente che anche Assessorati, enti ed altre agenzie attingano dalla graduatoria finale ASPAL del gennaio 2020 del concorso per titoli ed esami di n. 89 funzionari categoria D livello economico D1.





In questo modo si avrebbe del personale fresco, volenteroso e soprattutto preparato per affrontare le emergenze alle quali l’apparato burocratico amministrativo-regionale deve fare fronte a seguito della crisi causata dal Covid 19”. Vi è poi da aggiungere l’indirizzo giunto Dipartimento della Funzione Pubblica che con una comunicazione inviata a tutte le amministrazioni pubbliche ha chiesto, entro il 30 novembre, una “ricognizione sulle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire il turn-over e saltare così la burocrazia delle procedure di reclutamento che bloccherebbe tutto. “Se quindi da Roma stanno accelerando per sfruttare tutte le graduatorie esistenti, anche in Regione dovrebbero dare un segnale forte ed assorbire subito tutti gli oltre 560 idonei che probabilmente non saranno neppure sufficienti a colmare le carenze del personale in RAS.





La convenzione ASPAL-ARPAS è un primo timido passo, ma sono fiduciosa e spero che presto ce ne saranno altri. Noi come sindacato faremo la nostra parte per esercitare le giuste e decise azioni di sollecitazione che rientrano nel nostro ruolo, sia nei confronti dell’amministrazione che della classe politica, affinché tutti gli idonei della graduatoria ASPAL trovino subito una collocazione all’interno dell’apparato amministrativo regionale e possano dare il loro contributo nella lotta all’emergenza”, conclude la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

