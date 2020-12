Cronaca Rubano un auto e utilizzano la carta di credito del proprietario: denunciati un uomo e una donna

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un uomo di 35 anni, V.S., e una donna di 22, G.P., entrambi sassaresi, disoccupati e pregiudicati. I due, dopo aver rubato l'autovettura di un 40enne ploaghese che era parcheggiata nei pressi di un circolo di tennis, hanno utilizzato la carta di credito della vittima che hanno trovato nel cruscotto del mezzo. Con il titolo hanno acquistato un armadio, un monopattino e generi alimentari di diversa natura in un centro commerciale di Predda Niedda. Una volta individuati gli autori del furto, i militari hanno svolto perquisizioni domiciliari recuperando l'auto e quanto era stato rubato.