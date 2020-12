Truffe online: denunciati madre e figlio

Si tratta di una donna di 62 anni, commerciante, e del figlio di 29, allevatore, entrambi residente a Quartu Sant'Elena e già noti alle forze dell'ordine. L'indagine dei militari viene avviata dopo la denuncia della vittima, un cittadino di Buddusò, il quale racconta il raggiro ricostruito successivamente dai carabinieri. Madre e figlio sono stati denunciati per truffa.

Utilizzando un falso account su internet sono riusciti a farsi accreditare sulla postpay un migliaio di euro per poi scomparire. L'oggetto della truffa era il motore di un pic up messo in vendita sul marketplace di Facebook con un falso account. Ma i carabinieri di Buddusò sono riusciti a ricostruire la complessa vicenda individuando i 2 truffatori.