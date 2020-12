Sabato a Bitti "Volontarios tott'impare"

Appuntamento a partire dalle 11 in via Deffenu (all'ingresso del paese). Promossa dal Csv Sardegna Solidale in collaborazione con il Comune di Bitti e con le associazioni del paese, “Volontarios tott’impare” porrà in particolare l'accento sul ruolo attivo del volontariato durante questi lunghi mesi di pandemia e sull’impegno generoso e competente dei volontari di Protezione civile impegnati ancora oggi a sostegno della comunità di Bitti. Oltre al sindaco Giuseppe Ciccolini, al presidente del Csv Sardegna Solidale Giampiero Farru e ai volontari impegnati in questi giorni per liberare il paese dal fango e dare sostegno alla cittadinanza, interverranno il parroco di Bitti don Totoni Cossu, il Comandante della Stazione dei Carabinieri e la referente del Sa.Sol.





Point e presidente dell’Avis Bitti Rina Latu. Alla manifestazione sono stati invitati inoltre il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, il prefetto di Nuoro Luca Rotondi e il vescovo di Nuoro mons. Antonello Mura. Per rispettare il lutto che ha colpito Bitti, “Volontarios tott’impare” sarà realizzata con sobrietà, a partire dal pranzo che sarà autogestito autonomamente da ciascun partecipante. La manifestazione sarà trasmessa in streaming sia sul sito www.sardegnasolidale.it sia sulla pagina facebook del Csv Sardegna Solidale.

E' il titolo della manifestazione che il 5 dicembre si terrà a Bitti in occasione della 35a Giornata Internazionale del Volontariato indetta dall'Onu. Sarà un'occasione per stringersi attorno alla comunità bittese ferita gravemente dall’alluvione, con un'iniziativa il cui titolo vuole tradurre in sardo lo slogan proposto a livello internazionale:“Volontariato, insieme possiamo”.