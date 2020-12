Variante ai lavori della viabilità del Coros

Le somme da utilizzarsi per l’esecuzione dei nuovi lavori sono derivanti dalle economie a seguito della gara d’appalto, che ammontano a euro 53.054,22 (oltre a 6.816,42 euro incamerate dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto con la precedente impresa appaltatrice) e riguarderanno i seguenti comuni: Ploaghe, Putifigari, Muros Cargeghe, Olmedo, Codrongianos, Florinas, Tissi, Uri, Usini. L’intervento ha permesso di destinare un importo netto pari ad € 5.332,06 anche per la viabilità intercomunale.





I lavori saranno quelli di pulizia del bordo strada, della risagomatura con binder in alcuni piccoli tratti di pavimentazione e di realizzazione del nuovo manto d’usura. La seconda deliberazione riguarda invece i lavori di “ manutenzione delle strade rurali dell'Unione, strumentale al potenziamento della funzione di protezione civile e all' azione di prevenzione degli incendi, approvazione variante in corso d'opera completamento Lotto II”, che riguarda i comuni di Ittiri, Olmedo, Putifigari, Uri e Usini.





L’ammontare dell’importo è pari a 12.467,72 €. I lavori riguardano essenzialmente la pulizia della sede stradale, messa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo. “Con queste delibere - sottolinea il Presidente dell’Unione Carlo Sotgiu- approviamo i progetti per completare le opere di viabilità interne e rurale di diversi comuni dell’Unione, che vanno a sommarsi ai lavori già eseguiti e che nel complesso ammontano a 390.000 € per le strade comunali e a 700.000 € per le strade rurali.





Lavori utili per garantire la sicurezza stradale nei nostri centri urbani e migliorare la fruibilità delle strade rurali e di raccordo. Interventi che si sommano a tanti altri già messi in campo e che confermano il ruolo dell’Unione a favore delle comunità del territorio”.

La giunta dell’Unione del Coros, riunitasi telematicamente, ha deliberato l’approvazione di due varianti ai lavori di viabilità interna e rurale, lavori già avviati che necessitavano di completamento. La prima delibera riguarda la variante in corso d’opera del completamento dei lavori di manutenzione della viabilità comunale e intercomunale del Coros.