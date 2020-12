Alghero: un nuovo monumento per la città - Il palazzo incendiato di via Vittorio Emanuele

Il giro di boa verso il lustro sembra attribuire al grosso condominio la titolarità per entrare a fare parte della corposa classifica di situazioni affidate all'oblio, all'indifferenza. Classifica guidata dal Palazzo dei Congressi di Maria Pia che dopo un quarto di secolo è ancora lì a testimoniare l'incapacità politica nella gestione di beni pubblici costati milioni di euro dei contribuenti. Ancora più longeva è la posizione in questa hit parade del nulla per le aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas che dovevano diventare il "granaio" del territorio e dell'Isola e invece godono soltanto di abbandono e occupazioni abusive.





Ma non solo: c'è il vecchio Tris Blu sul lungomare Dante la cui storia entra a pieno titolo nella Porta d'Oro del turismo sardo, tombato da anni ed esposto a considerazioni poco onorevoli da parte dei residenti, che ormai si sono abituati, ma, peggio, dei turisti. Immagini pesanti per chi vuole vivere dall'industria delle vacanze. In questa classifica decisamente cialtrona rischia di entrare anche il campo sportivo del Mariotti che sembra destinato a ospitare una coltivazione di patate piuttosto che attività sportive.





Tornando al palazzo incendiato di via Vittorio Emanuele le poche notizie che trapelano riferiscono di una lotta senza quartiere tra avvocati,tecnici, commercialisti, periti di parte, proprietà,assicurazioni, la società commerciale che lo aveva in affitto, ,condominio e naturalmente le vere vittime di quella notte drammatica costrette a cercare soluzioni di fortuna dopo aver perso la propria casa. Qualcuno, a distanza di anni, è perfino deceduto. E' evidente che in questa contesa il Comune di Alghero svolge un ruolo marginale, non ha titoli e tantomeno potere istituzionale per derimere nel merito una vicenda complessa dove ormai prevalgono gli interessi economici.





Ma ha titoli per rappresentare nelle sedi opportune il disagio delle persone coinvolte e la pessima immagine per tutta la città che giunge dalle facciate annerite, dalle macerie dei magazzini al piano terra, che annunciano a chiunque arrivi dalla direttrice di Olmedo che da queste parti il tempo trascorre nella indifferenza generale. Lo stesso fatalismo di Maria Pia, Surigheddu, del tris Blu, del Mariotti e della quattrocorsie Sassari - Alghero. Un brutto segno di decadenza politico, amministrativa ma anche culturale.

Tra qualche settimana il palazzo che ad Alghero nel luglio del 2017 venne interessato da uno spaventoso incendio che determinò l'evacuazione di una cinquantina di famiglie che abitavano nel complesso residenziale alle porte della città, entrerà nel quinto anno da quel drammatico evento.