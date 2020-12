Una piattaforma radar per individuare i droni

giovedì 3 dicembre

Saranno presentatinel corso di una conferenza online i risultati del progetto, promosso dae condotto dall'e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari (), con la collaborazione del Distretto Aerospaziale della Sardegna (), die il coinvolgimento didel territorio.I radar sono utilizzati in una miriade di applicazioni: negli aeroporti e sugli aerei, per il controllo meteorologico ma anche del sottosuolo, nell’industria dell’auto come nel monitoraggio delle infrastrutture. L'Osservatorio Astronomico e il DIEE hanno raccolto intorno al progetto le competenze sul tema esistenti in Sardegna, con l'obiettivo di progettare e realizzare, per il monitoraggio e la sicurezza di aree critiche, come gli aeroporti, o in aree nelle quali si verificano grandi assembramenti, in occasione di manifestazioni e raduni, concerti o eventi sportivi.Ilprevede gli interventi e le relazioni di Paolo Maxia e Tonino Pisanu (INAF-OAC), Giovanna Mura (DIEE), Sabrina Orrù (Sardegna Ricerche), Giacomo Cao (DASS), Alessandro Rabbia (Elite Consulting), Marco Corongiu (AliQuirra) e dei rappresentanti di alcune delle aziende del. Il progetto RadarDrone è promosso daattraverso il programma "" ed è finanziato grazie alL’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Meet, dalle 9:15 alle 13:00. Ilcompleto dell’evento e la, con gli stati d’avanzamento e l’elenco delle imprese coinvolte, sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche ( www.sardegnaricerche.it ).