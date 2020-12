Sovralluogo dell'assessore a Bitti - Tornare al più presto alla normalità - In arrivo Borrelli

Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, a Bitti, durante la riunione del Centro operativo comunale (Coc), presieduto dal sindaco Giuseppe Ciccolini, che ha preceduto un sopralluogo nelle strade del paese. “Il presidente Solinas – ha ricordato l’assessore Lampis – ha già trasmesso la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e, come garantito da Borrelli, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, alla prima riunione utile del Consiglio dei Ministri, otterremo gli strumenti per accelerare i tempi della ricostruzione e della messa in sicurezza del paese, iniziando ad affrontare immediatamente i problemi più urgenti per una rapida ripresa delle normali attività”.





“Abbiamo fatto il punto della situazione e verificato le azioni da attuare subito. E’ indispensabile una precisa e diretta conoscenza dei problemi, anche da parte delle strutture tecniche ed amministrative regionali, perciò saranno necessari ulteriori sopralluoghi, così da velocizzare i tempi e snellire gli adempimenti burocratici.





Intanto, La Regione ha messo a disposizione un pacchetto di 40 milioni di euro per enti locali, cittadini ed aziende agricole, ed è costantemente presente sul territorio con le sue strutture, in stretta collaborazione con la Protezione civile nazionale nel segno di una leale collaborazione istituzionale. E nei prossimi giorni, Borrelli sarà nuovamente a Bitti”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

“Dobbiamo riportare, nel più breve tempo possibile, la normalità a Bitti e seppure alcuni aspetti avranno bisogno di maggiore tempo, le Istituzioni regionali vogliono dare un segnale importante di attenzione e vicinanza a questa comunità ferita, che ha subito lutti e danni ingenti”.