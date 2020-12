Cronaca In giro durante la notte nonostante il divieto: 6 sanzioni

Sei persone che circolavano con le loro auto a Valledoria ben oltre le ore 22, termine entro il quale scatta il "coprifuoco" della locale stazione. A tutte è stata contestata la violazione delle norme assunte dalla presidente del consiglio del ministri per il contenimento del Coronavirus. Stessa sorte a Ozieri, a un residente, a e due bonorvesi e ad altrettanti olbiesi fermati durante la notte. Per uno degli olbiesi la posizione si è leggermente aggravata in quanto all'interno dell'autovettura è stata trovata una roncola di 40 cm. che gli è valsa l'ipotesi del reato di possesso di arma.