Nuove indicazioni sull'invio di aiuti alla comunità di Bitti

Sarebbe infatti un peccato far arrivare in paese prodotti non necessari. Ringraziando ancora tutti per la straordinaria solidarietà dimostrata, vi ricordiamo la raccolta fondi attivata dal Comune con la campagna #TUTTIconBITTI. Chi intende inviare dei contributi economici, può farlo attraverso l’IBAN IT84N0101585250000000011498, causale Alluvione 2020.

L’Amministrazione comunale di Bitti informa tutte le istituzioni, le associazioni o i singoli cittadini che qualora volessero gentilmente donare aiuti alla nostra comunità, ai tanti volontari e operatori impegnati sul campo sarebbe meglio accordarsi con il Centro operativo e con i Servizi sociali del Comune, contattando i numeri: 3298109323 – 3332371759.