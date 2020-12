Alghero: la Corte d'Appello ribadisce i 30 anni di reclusione per Marcello Tilloca

Una tragedia familiare che aveva sconvolto l'intera città e il cui ricordo è ancora vivissimo tra gli algheresi. L'uxoricida ha seguito i lavori della Corte d'Assise dal carcere, in video conferenza, dove è attualmente detenuto. E a conferma di una ferita ancora aperta per la comunità algherese, da segnalare che le rappresentanti della Rete delle Donne hanno atteso fuori dal carcere il risultato della sentenza.

A quasi 2 anni dalla tragica fine di Michela Fiori , la Corte d'Assise d'Appello di Sassari ha confermato la condanna in primo grado nei confronti di Marcello Tilloca, ex marito della vittima, morta strangolata il 23 dicembre 2018 nella casa di via Vittorio Veneto, ad Alghero.