Tre arresti per spaccio

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La seconda operazione ha interessato 2 ragazzi cagliaritani, entrambi incensurati, ai quali durante un controlli in via Isola Bianca sono stati rinvenuti 610 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. L'arresto dei due ha determinato una perquisizione domiciliare a Cagliari dove i carabinieri del capoluogo sardo hanno trovato altri 21 grammi di droga già suddivisi in bustine di plastica.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto di Olbia hanno arrestato tre giovani per detenzione e spaccio di droga. I provvedimenti restrittivi sono avvenuti in due distinte operazioni.- La prima nella via Barcellona di Olbia dove i militari hanno arrestato un olbiese di 29 anni mentre cedeva a un acquirente , anch'egli di Olbia, una quindicina di grammi di marijuana.