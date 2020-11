"LaSanitàsiCura" non molla la presa - "NO allo smantellamento dello stato sociale"

"Alcune azioni contenute nel piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Regione Sardegna recepiscono nostre proposte. Tra queste, l’infermiere di famiglia o di comunità, che chiediamo di estendere anche in ambito scolastico, il rafforzamento delle reti di vicinanza, il potenziamento dell’ADI e delle USCA, la deroga al limite di spesa per le assunzioni di personale specialistico, infermieristico ed ausiliario".

Lo sostiene in una nota la rete " LaSanitàsiCura" che però annuncia che intende continuare a vigilare."A cominciare dalla fase di attuazione, consapevole che ciò che contano sono i fatti e non le parole. La nostra rete continua a denunciare liste d’attesa lunghissime e un continuo ricorso al privato a pagamento. Inconcepibile. Dai dati in nostro possesso le prestazioni specialistiche della sanità pubblica in Sardegna quest’anno sono solo la metà di quelle fornite nel 2019, ciò vuol dire che milioni di prestazioni e di visite non hanno trovato risposta. Ciò è inaccettabile. Uno smantellamento dello Stato Sociale, una disequità fra chi è in condizioni di poter pagare le prestazioni e chi non può, non può davvero essere minimamente tollerata. Non tutte le persone hanno i soldi e tantissime decidono di non curarsi.

Servono risposte immediate in termini di assunzioni di personale e di convenzioni con strutture private che garantiscano la gratuità delle prestazioni. Siamo già una sessantina di associazioni, movimenti e comitati di pazienti, di operatrici e operatori,- fa notare la rete - ed il numero di adesioni di cittadine e cittadini organizzati aumenta continuamente, diffusamente, capillarmente in tutta la Sardegna. C’è una domanda di sanità che equivale davvero a “prendersi cura” di tutte e tutti, garantendo un diritto universale che la sanità pubblica deve assicurare e che oggi non assicura più. Noi ci siamo,- conclude la nota - con la denuncia, con la proposta, con la mobilitazione permanente, in tutta l’Isola."Per aderire alla rete “LaSanitàsiCura” è possibile scrivere una mail all’indirizzo: lasanitasicura.sardegna@gmail. com