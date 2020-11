Cronaca Giovane centauro di 23 anni perde la vita: con la moto contro un palo

Saranno i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro a ricostruire la dinamica dell'incidente nel corso del quale ha perso la vita un giovane centauro, Alessio Sanneris, di soli 23 anni. La tragedia si è consumata nell'area urbana. Il giovane guidava una moto Ktm quando improvvisamente non è più riuscito a governare il mezzo ed è andato a sbattere con particolare violenza contro un palo dell'illuminazione pubblica. Niente hanno potuto fare i sanitari dell'unità medica del 118 giunta sul posto in pochissimi minuti dall'incidente, Alessio Sanneris era infatti morto sul colpo per un gravissimo trauma cranico. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale.