Dalla sezione Simon Mossa del Psd'Az di Alghero un affettuoso ricordo alle vittime della tragedia di Bitti

Erano figli della Sardegna raccontata da Grazia Deledda: i figli della solitudine selvaggia, del lentischio, dei ruscelli e del silenzio, erano i nostri figli ! Non troviamo le parole, forse perché non esistono Non esistono parole per consolare chi ha perso i propri cari e non ci sono parole per dimostrare la vicinanza ad un paese distrutto. Vi assicuriamo però che il nostro pensiero è rivolto a voi. Vorremmo fare di più, vorremmo poterci sostituire a chi decide e risolvere tutti i problemi , ma non possiamo.





Sappiamo però che siete in buone mani. Il Governatore Christian Solinas e il Presidente Pais hanno dimostrato che il modo migliore per manifestare la vicinanza è la presenza e la volontà di aiutare il paese a risollevarsi nel più breve tempo possibile, Paese che ha subito qualche anno fa un altro disastro simile e allora la nostra preghiera è rivolta a loro, a chi ha il dovere e il potere per decidere. Questa volta la burocrazia non rallenterà la ricostruzione e sappiamo che con la ricostruzione verranno gettate le basi per la rinascita dal fango della vostra terra . Se avete bisogno - concludono i due consiglieri comunali algheresi della sezione Antonio Simon Mossa - noi ci siamo!"

Il gruppo consiliare del Partito Sardo d'Azione in consiglio comunale ad Alghero, costituito da Roberto Trova e Leonardo Polo, ha diffuso una breve nota sulla tragedia che ha colpito il territorio di Bitti. La riportiamo di seguito. "È difficile trovare le parole ! Giuseppe Mannu, Giuseppe Carzedda, Lia Orunesu erano sardi, erano figli di una Sardegna considerata a torto minore , ma erano figli della nostra terra e soprattutto di quella più vera.