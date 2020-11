Cronaca Appello del sindaco di Bitti: "Evitare di raggiungere le aree dell'emergenza"

Il Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, ringrazia calorosamente per il sostegno e la solidarietà che, in questo momento di grande difficoltà, la comunità di Bitti sta ricevendo dal Popolo sardo, tuttavia chiede cortesemente di evitare di recarsi presso i territori colpiti, in quanto la logistica post emergenza già in essere sta comportando un enorme sforzo organizzativo. L’accesso al territorio di Bitti sarà autorizzato esclusivamente alle istituzioni attivate formalmente dalla Protezione civile regionale.