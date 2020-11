Impugnata l'ordinanza del ritorno a scuola per i più piccoli

Negli ultimi giorni sono pervenute alla richiedente associazione molteplici richieste di intervento volte anche all’impugnazione dell’ordinanza n. 92 del 23.11.2020 nella parte in cui si stabilisce che: “con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie”.





A tal fine l’A.I.V.E.C. ha impugnato l’ordinanza 92 del 23.11.2020 e per quanto di ragione l’ordinanza 93 del 28.11.2020 per violazione del principio di precauzione, per eccesso di potere connesso alla violazione di legge dell’art. 3 legge 241/90 – Motivazione apparente, per violazione del principio dell’affidamento con riferimento agli art. 2, 3, 97 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità. S

L’Associazione Italiana Vittime Emergenza Covid (Aivec), apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, ha prestato particolare attenzione alle voci di tutti coloro che richiedevano la didattica a distanza, unico strumento utile al fine di conciliare il diritto allo studio con la tutela alla salute.