Cronaca Terribile incidente sul lavoro a Muros: muore un camionista

Si chiamava Gianni Pedde, 53 anni, originario di Buddusò ma residente a Olbia. Il camionista era impegnato nella tarda matttina di sabato in una operazione di scarico di sabbia a un deposito di materiali edili della zona industriale. Improvvisamente il camion si è mosso, le cause dovranno essere accertate dai Carabinieri della compagnia di Sassari e dagli ispettori della Spresal, il servizio di sicurezza dell'Assl di Sassari, e l'operaio ha tentato di risalire sul mezzo per bloccarlo ma non ne ha avuto il tempo perchè il suo camion ha urtato contro un rimorchio in sosta. Nell'impatto l'autista è stato letteralmente schiacciato ed è deceduto sul colpo.