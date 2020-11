Maltempo in Sardegna: strade chiuse al traffico - Sottopressione Anas e manutenzioni

Sono state chiuse al traffico diverse arterie tra cui la SS 126 dal km 92 al 97, la SS 389 in vari tratti tra i km 62+500 e il 78 per frane e allagamenti del piano viabile. Sempre per allagamenti è stata chiusa la SS 129 dal km 22 al 32. Interruzioni hanno riguardato anche altre Strade Statali, dalla 131 dcn (km 70+ 300) alla 293 (dal km 16 al 21) passando per la 129 (dal km 8 al 14) e la SS 389 (km 32+600), tutte riaperte al traffico e monitorate in continuo. Altri interventi hanno interessato le statali 554, 197 e 387, sulle quali è stata comunque garantita la continuità del traffico. --

È stato incessante il lavoro portato avanti dalle prime ore del mattino sulle strade della Sardegna. Il personale della Struttura Territoriale Sardegna di Anas e le imprese di manutenzione hanno fronteggiato l’emergenza con uomini e mezzi impiegati nei territori più colpiti, in collegamento costante con la Protezione Civile.