Sostegno dal governo per i disastri del maltempo in Sardegna

La macchina della Protezione Civile si è messa in moto dal primo momento per garantire il massimo sostegno a tutte le comunità sarde colpite, a partire dall’intera area della Barbagia alle parti più ferite dell’Ogliastra, di Nuoro con il comune di Bitti gravemente colpito, fino alla Gallura. Dal Governo c'è la massima vicinanza alla Regione Autonoma della Sardegna e a tutte le zone colpite dall'alluvione". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

"Dalla Sardegna arrivano notizie e immagini drammatiche causate dall’alluvione; ho sentito il Presidente della Regione, Christian Solinas, per garantirgli il massimo sostegno di tutto il Governo e del Presidente Conte. Siamo in costante contatto per fornire tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite.