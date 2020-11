Cronaca Tragedia del maltempo a Bitti 3 morti - Isolato il paese

In un primo momento si parlava di due persone morte ma poi l'aggiornamento della Protezione civile ha confermato la terza vittima. C'è anche un disperso. A perdere la vita sarebbe una donna annegata nel suo scantinato, un allevatore travolto a bordo della sua auto e per la terza vittima le forze di soccorso e la protezione civile stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. In tutto il Nuorese è in atto una vasta mobilitazione , impegnati Vigili del Fuoco, barracelli, la Protezione civilee tanti volontari. A Bitti la situazione è disastrosa: saltate le linee telefoniche, il sindaco Giuseppe Ciccolini ha invitato la popolazione a restare a casa evitando i piani bassi e le cantine.