Olbia: operazioni antidroga dei Carabinieri - 3 arresti

Nell'abitazione, presa in affitto da 2 giovani di 21 e 25 anni, olbiesi, i militari hanno rinvenuto un chilo di marijuana in diversi sacchetti da 100 e 300 grammi, bilancini di precisione e poco meno di 200 euro. I due sono stati arrestati e sottoposti al regime degli arresti domiciliari. In una altra operazione è stato arrestato un olbiesi di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine.





Una perquisizione nella casa dell'uomo, in via Bellini a Olbia, ha consentito di trovare 150 grammi di marijuana, 700 euro in contanti, un bilancino di precisione e il tradizionale armamentario per il confezionamento delle dosi. Anche in questo caso l'uomo è ristretto agli arresti domiciliari.

La villetta sulla fascia costiera di Pittulongu godeva di una frequentazione piuttosto consistente e perfino sospetta dato il periodo invernale. I carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno quindi deciso di fare un blitz e i risultati non sono mancati.