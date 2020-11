Disoccupato denunciato: mariuana e cocaina

Durante il controllo è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina. Il successivo controllo nella sua abitazione ha portato a rinvenire 34 grammi di fluorescenze di marijuana, che si trovavano sul tavolo della cucina, e in un cappellino da baseball, all'interno di in un barattolo di latta, altri 12 grammi di cocaina.

Detenzione di droga ai fini di spaccio: è questa l'ipotesi di reato a carico di un giovane olbiese di 25 anni denunciato dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia al termine di un controllo eseguito in occasione di un blocco stradale. Il giovane, disoccupato, era da tempo sotto l'osservazione dei militari.