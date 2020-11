Sassari: lunedì consiglio comunale

All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Allegato 118; Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza 469/2018 Tribunale civile di Sassari Sez. lavoro; Salvaguardia degli equilibri di bilancio articolo 193 D. Lgs. 267/2000 - Allegato 117;





Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - Applicazione avanzo accantonato - Allegato 139; Ratifica variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. - Allegati 2020/134 - 138 – 141; Variazione al bilancio di previsione - Applicazione avanzo accantonato incentivo funzioni tecniche - Allegato 147; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio esercizio finanziario 2020 - Sentenza Giudice di Pace di Sassari n. 575/2019 (S.M.);





Causa M.R. E F.N. contro comune di Sassari - Sentenza Tribunale civile n. 320/2020 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Variazione bilancio di previsione 2020 - 2022 - Allegato n. 93 (A – B); Adeguamento del compenso a favore del collegio dei Revisori dei conti di cui al D.M. 21.12.2018; Bilancio consolidato 2019 - Comune di Sassari; Ordine del giorno della Consigliera Useri e del Consigliere Sias su "Impariamo ad utilizzare il nostro tempo digitale".

I lavori del Consiglio comunale riprenderanno lunedì 30 novembre alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. La cittadinanza potrà seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it mentre non sarà possibile essere presenti fisicamente in Municipio.