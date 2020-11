Alghero: si rifà il tetto della scuola Maria Immacolata

Un progetto che l’Assessore alle opere Pubbliche Antonello Peru ha disposto per intervenire a miglioramento complessivo dell'istituto. L’Amministrazione interviene quindi con fondi di bilancio pari a 220 mila euro per realizzare l’intervento che ora si trova alla fase preliminare. L’elaborato predisposto dall’Arch. Valentina Isoni prevede una impermeabilizzazione efficace e la realizzazione di una copertura con pannellatura di acciaio multistrato, grondaie per le acque piovane.





L’edificio della Mercede è già interessato da lavori relativi al progetto Iscol@ per la sostituzione degli infissi e per la messa in sicurezza generale dei solai. Lavori in via di ultimazione che lasciano il campo all’ulteriore intervento dell’Amministrazione per migliorare le condizioni dell’istituto. L’iter dalla progettualità vede ora la fase di approvazione del progetto definitivo, esecutivo, per preordinare la gara d’appalto.





“Con un progressivo acceleramento delle procedure e della programmazione stiamo mettendo a regime una serie di iniziative che d’ora in avanti usciranno dalla fase burocratica per arrivare alla fase dell’esecuzione dei lavori – commenta l’Assessore Peru – si stanno già venendo i risultati concreti”.

Programmazione che procede nel settore delle opere pubbliche con nuove progettualità in cantiere e nuovi investimenti. Oggi la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i “Lavori di realizzazione della copertura a tetto lastrico solare” della scuola primaria Maria Immacolata.