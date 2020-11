Marijuana in tasca: arrestato un 57enne

Si procedeva, quindi alla perquisizione domiciliare nei confronti di quest’ultimo e venivano rinvenuti, nascosti in una vecchia stufa metallica in disuso, altri 70 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo, Cossu Armando, classe 1963, veniva arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'’arresto è stato convalidato dal G.I.P. di Nuoro, che ha disposto la misura dell’obbligo di firma.

Nell’ambito di servizi del controllo della Provincia di Nuoro, disposti dal Questore Massimo Alberto Colucci, un equipaggio della Squadra Mobile ha intercettato in Orani, nel pomeriggio di sabato, una autovettura con a bordo due persone del posto. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso, hanno quindi proceduto ad una perquisizione, rinvenendo nelle tasche dei pantaloni di uno dei due alcuni grammi di marijuana suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio.