Misure anti Covid: controlli a tappetto in tutta la Provincia

Tra i sanzionati per il mancato rispetto delle norme antivirurs un bar di Mara, 2 di Tempio Pausania, 1 di Bono, a Ozieri è stata è stata interrotta una festa privata e sono state sanzionate le 8 persone presenti. Controlli anche alla circolazione stradale. Nel corso di quest'ultimo specifico servizio sono state sanzionati 3 automobilisti di Pattada trovati per strada senza alcun valido motivo, 1 di Bono e 2 a Olbia.

Tutte le compagnie e il reparto territoriale del comando provinciale dei Carabinieri di Sassari hanno messo in campo tutte le risorse per concorrere alla vigilanza sui comportamenti dei cittadini e, in particolare, dei pubblici esercizi dei quali ne sono stati controllati un centinaio.