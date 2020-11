Insulti e minacce contro Solinas e Nieddu

Occorre non solo che tutte le forze politiche esprimano la loro solidarietà al Presidente e alla sua squadra, ma che si abbassino una volta per tutte i toni dello scontro politico da cui purtroppo i professionisti della violenza rischiano di trarre legittimazione.





In un periodo di grande preoccupazione e sofferenza come quello che viviamo è compito della politica difendere con forza il perimetro del confronto pacifico e del dialogo, collaborando nel rispetto dei ruoli per il futuro dei cittadini sardi. Nel merito delle scritte, la seconda in poche settimane, sarà mia cura come parlamentare vigilare affinché le indagini possano far luce su chi sta tentando di accendere la miccia dell'odio per seminare caos e violenza ." Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Lega Sardegna.

"Nuove scritte intimidatorie contro il Presidente della Regione Sardegna e l'Assessore alla Sanità, Mario Nieddu sono comparse nella notte sulle mura di Villa Devoto a Cagliari, sede di rappresentanza della Regione. Adesso basta! Questo clima infame deve immediatamente cessare!