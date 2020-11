Sassari: in aumento i furti nei negozi - Denunciati 3 rumeni e una ragazza dell'Est

Gli agenti li hanno seguiti fino alla loro abitazione nel centro storico e lì hanno trovato merce rubata in numerosi negozi delle vie dello shopping cittadine per diverse centinaia di euro, ancora perfettamente conservata con le etichette e probabilmente pronta per essere rivenduta. I tre sono stati denunciati a piede libero e la refurtiva sequestrata.





In un’altra azione contro i reati predatori sempre della Polizia locale in pieno centro, domenica è stata denunciata una ragazza dell’est Europa che aveva prima staccato il dispositivo anti-taccheggio da un maglione, e poi lo aveva indossato, pronta a uscire dal negozio senza pagarlo. La settimana scorsa gli agenti hanno eseguito una misura di custodia cautelare su disposizione del giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo autore di numerosi furti a Sassari.

In casa avevano profumi, abbigliamento e accessori rubati in diversi negozi della città. Tre uomini di origine rumena sono stati denunciati venerdì dalla Polizia locale al termine di un’operazione di pedinamento e perquisizione della loro abitazione. I controlli sono partiti da una segnalazione arrivata al Comando di via Carlo Felice da un’attività commerciale di viale Italia dove erano stati notati i tre che portavano via merce senza pagarla.