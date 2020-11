Cronaca Buddusò: pannelli solari con il trucco - Rumeno denunciato per truffa

I carabinieri di Buddusò hanno denunciato per truffa un rumeno di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, il quale, nel suo ruolo di intermediario di una società romana che si occupa di energie rinnovabili, avrebbe garantito a un cittadino di Buddusò che l'impianto fotovoltaico oggetto di un acquisto sarebbe stato installato gratuitamente. Ma così non è stato : l'acquirente, in maniera del tutto incauta quanto in buona fede, il rumeno gli avrebbe fatto sottoscrivere un contratto per l'accensione di un finanziamento bancario dell'importo di 31 mila euro.