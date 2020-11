Sa Segada: scuola di serie B

Lo segnala una nota del gruppo PD in consiglio comunale che aggiunge: "Da qualche giorno nella scuola dell'infanzia di Sa Segada gli scolari si ritrovano a fare didattica al freddo in quanto i condizionatori non vengono accesi a causa di una sanificazione che ancora non è stata fatta.





In questa situazione il rischio di influenze per i più piccoli e molto alto e molti genitori stanno valutando l'ipotesi di non mandare a scuola i bambini". Da parte di chi dovrebbe intervenire non ci sono risposte ed è lecito chiedersi se la scuola della borgata e uguale alle altre o anche in questo caso è da considerare di serie B.... ".

"Continuano i disagi nelle scuole di competenza comunale, oltre alle preoccupazioni legate alla pandemia che fa riflettere in continuazione docenti scolastici e famiglie sull'opportunità di mandare i propri figli a scuola in sicurezza, ci si mettono anche i problemi legati alla funzionalità degli edifici stessi.