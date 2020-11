Dalle sanzioni fondi per i più bisognosi - Alla Sardegna 250 mila euro

Lo ha detto l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, annunciando che la Regione Sardegna ha approvato il progetto regionale per richiedere l’accesso alle risorse ministeriali. Con un decreto del 10 agosto, il Ministro dello Sviluppo economico ha individuato le iniziative da finanziare, pubblicando l'Avviso per indirizzare le risorse, in totale 10 milioni di euro, da trasferire alle Regioni (50% in proporzione alla popolazione residente; 20% in parti uguali; 30% in proporzione al numero dei casi positivi alla data di adozione del Decreto), che dovranno organizzare attività rientranti in tre ambiti: assistenza socio sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, soprattutto adulti e minori; potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di comunicazione digitale; supporto agli sportelli o canali dedicati ai consumatori.





“Per accedere alle risorse abbiamo attivato una consultazione, in videoconferenza, con le associazioni dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio con proprie sedi e sportelli, determinando quali attività finanziare tra quelle individuate dal Ministero – ha aggiunto l’assessore Chessa – Recependo le esigenze del territorio, dei consumatori e degli utenti sardi in questo particolare momento di grande crisi e disorientamento legato alle conseguenze dell’epidemia, abbiamo deciso di investire le risorse ministeriali nel potenziamento degli strumenti di comunicazione digitale e nel supporto agli sportelli, affidando alle associazioni il ruolo di soggetti attuatori delle iniziative che andranno realizzate in tempi brevi”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

“Con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato viene creato un fondo destinato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, che poi viene ripartito tra le Regioni: alla Sardegna sono stati assegnati 249.732 euro per attività finalizzate a sostenere quei cittadini-consumatori maggiormente bisognosi di tutela per le conseguenze socio-economiche dell’emergenza sanitaria”.