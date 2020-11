Cronaca Ozieri: allevatore fai da te - Denunciato per abusi edilizi

Un ozierese di 45 anni è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Ozieri per aver realizzato abusivamente in un suo terreno in agri di Salighes un canile, una porcilaia, un pollaio un ovile e un deposito attrezzi. L'ozierese ha già dato corso alla demolizione dei manufatti abusivi.