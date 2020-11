Olbia: mannaia che vola, nerbo di bue e coltello a serramanico - Carabinieri all'opera

Sempre a Olbia, durante una normale attività di controllo, i carabinieri hanno denunciato un siniscolese di 34 anni perchè a bordo della sua autovettura veniva trovato in possesso di un nervo di bue e di un coltello a serramanico lungo 22 centimetri. Il 32enne inoltre si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti visto lo stato di alterazione psico fisica nel quale versava a causa dell'uso di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della sezione radiomobile di Olbia sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 e hanno deferito in stato di libertà un disoccupato di 48 anni. L'uomo per cause ancora da accertare ha lanciato dalla finestra della propria abitazione in via Amba Alagi a Olbia una mannaia della lunghezza di 31 centimetri fortunatamente senza colpire nessuno.