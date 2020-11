Cronaca Controlli dei Carabinieri dopo le 22: cinque contravvenzioni e una denuncia

Le pattuglie del reparto territoriale di Olbia hanno fermato la notte scorsa alcuni veicoli che si trovavano in circolazione dopo le 22. iniziativa finalizzata al rispetto delle norme anti contagio disposte dalla presidenza del consiglio dei ministri. Alcuni degli automobilisti fermati si muovevano per motivi legittimi, lavoro, necessità sanitarie, ma altri 5, tutti residenti a Olbia, non hanno motivato a sufficienza la loro "libera uscita" notturna e sono stati sanzionati. Qualcosa di più è andata a un operaio di Olbia di 44 anni: oltre alla sanzione pecuniaria si è aggiunta una denuncia per porto abusivo di armi. Nella sua auto sono stati trovati 2 coltelli a lama fissa, di 21 e 22 centimetri.