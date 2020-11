Alghero: dal sindaco il Comitato contro l'impianto a La Maddalenetta

Il Comitato guidato dalla presidente Nadia De Santis con i componenti Armando Beltramo, Andrea Mariotti e Francesco Pedrini ha illustrato all’Amministrazione le ragioni della contrarietà alla realizzazione dell’impianto di molluschicoltura, contrarietà dovuta, in particolare, al posizionamento a mare dell’unità produttiva che, una volta avviata, andrebbe a collocarsi in uno specchio acqueo da sempre utilizzato per attività nautiche diportistiche degli algheresi e dei turisti.





L’Amministrazione ha condiviso le preoccupazioni del Comitato ed ha comunicato la propria disponibilità ad avviare attività concordate e convergenti verso una idonea soluzione del problema, tale da garantire la libera fruizione degli specchi acquei senza arrecare danno all’imprenditore privato che, in tempi brevi, sarà invitato ad un incontro esplorativo con l’Amministrazione comunale di Alghero. L’argomento sarà oggetto di discussione anche presso la Commissione congiunta Ambiente/Turismo convocata per la giornata di domani.

Incontro tra l’Amministrazione Comunale e il comitato spontaneo volontario “No all’installazione dell’allevamento di molluschicoltura nell’area di mare contigua all’isolotto della Maddalenetta, antistante la spiaggia del Lido. Si allo spostamento in un sito diverso”. L'incontro si è tenuto alla presenza del Sindaco Mario Conoci e degli assessori Di Gangi, Montis, Vaccaro.